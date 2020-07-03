Araştırma: Hidroksiklorokin Ölüm Oranı Üzerinde Belirgin Etkiye Sahip
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Araştırma: Hidroksiklorokin Ölüm Oranı Üzerinde Belirgin Etkiye Sahip

Covid-19 ile enfekte olan ve hastalığı ağır geçiren kişilerin en temel ölüm nedeni sitokin salınım fırtınası olarak söylenebilir.

Araştırma: Hidroksiklorokin Ölüm Oranı Üzerinde Belirgin Etkiye Sahip
03.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:42

Covid-19 ile enfekte olan ve hastalığı ağır geçiren kişilerin en temel ölüm nedeni sitokin salınım fırtınası olarak söylenebilir. Bu durumda bağışıklık sistemi aşırı tepki veriyor ve vücutta geri dönüşü zor sorunlara yol açıp ölüm riskini ciddi derecede artırıyor. Antiviral grubundaki ilaçlardan birisi olan hidroksiklorokin bir yandan bağışıklık sakinleştirici bir etkiye sahip ve ilk gözlemlere göre ağır hastalara uygulandığında bazı olumlu etkilere yol açıyor. Yeni araştırmalara göre hidroksiklorokin ölüm oranı düşürmede yardımcı olabilir.

Hidroksiklorokin Ölüm Oranı İlişkisi Araştırıldı

Henry Ford Health System tarafından yayınlanan yeni bir araştırmaya göre erken tedavi döneminde hidroksiklorokin kullanımı bazı hastalarda ölüm oranını belirgin oranda düşürdü.

Bu araştırma kapsamında hastanede yatması gereken 2,541 hasta incelendi. Bu hastaların yüzde 18 oranındaki kısmı hayatını kaybederken ilginç bir veri gözlere çarptı. Buna göre erken tedavi döneminde hidroksiklorokin tedavisi alan hastalarda ölüm oranı yüzde 13 iken bu ilacı almayanlarda ölüm oranı yüzde 26 olarak gerçekleşti.

"Ön gözlemlerimize göre hidroksiklorokin uygulanan hastaların sonuçlarında değişkenlik var. Bu çalışmada kritik olduğunu düşündüğümüz hastalara hidroksiklorokin ile erken tadavi başlatıldı. Hidroksiklorokinin faydalı olabilmesi için şiddetli bağışıklık reaksiyonuna maruz kalmadan önce verilmesi gerekiyor."

Henry Ford Health System Bulaşıcı Hastalıklar Başkanı Dr. Marcus Zervos

Buna karşın ilacın yan etkilerinin birisi de kalp ritminde ölümcül sonuçlar yaratabilecek potansiyel değişikliklere yol açabilme riski. Bu nedenle ilacın verileceği kişilerde altta yatan bir kalp rahatsızlığının bulunup bulunmadığını öğrenmek, eğer yok ise ilaçla tedavi etmek gerekiyor.

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Kaynak: Tamindir

Manşet

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