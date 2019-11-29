Araştırma: Amazon yangınları, And Dağları buzullarını daha hızlı eritiyor
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Araştırma: Amazon yangınları, And Dağları buzullarını daha hızlı eritiyor

Amazon Ormanları'ndan kilometrelerce uzaklıktaki dağ buzulları, yangınlar nedeniyle daha hızlı erime riskiyle karşı karşıya

29.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:26
Araştırma: Amazon yangınları, And Dağları buzullarını daha hızlı eritiyor

'ndan kilometrelerce uzaklıktaki dağ buzulları, yangınlar nedeniyle daha hızlı erime riskiyle karşı karşıya.


Bilim insanlarının perşembe yayımladığı bir rapora göre Amazon yangınları, Güney Amerika kıtasının batısında bulunan buzullarının daha fazla ve daha hızlı erimesine sebep oluyor. Bunun sonucu olarak on milyonlarca kişinin su kaynağı tehlikede. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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