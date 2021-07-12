Aras Kargo kaçta kapanıyor? Aras Kargo kaça kadar açık? İşte Aras Kargo çalışma saatleri 2021!

Kademeli normalleşmeyle birlikte birçok şirketin çalışma saatlerinde tekrar düzenlenmeye gidildi. Özellikle sokağa çıkma döneminde verilen siparişler ile ilgili çalışma saatleri merak edilmişti. Peki, Aras Kargo kaçta kapanıyor? Aras Kargo kaça kadar açık? İşte Aras Kargo çalışma saatleri 2021!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelgeye göre, kademeli normalleşme süresince Aras Kargo hafta içi/hafta sonu mesai saatleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve kargo'nun açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Aras Kargo hafta sonu açık mı, kaça kadar açık?

ARAS KARGO KAÇTA KAPANIYOR?

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00'da açılıp, 18.00'de kapanıyor.

ARAS KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

Hafta sonu cumartesi günleri 09:30'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Adresten alım talebinde bulunmak için gönderiniz olduğunu en geç saat 16:30'a kadar Aras Kargo şubelerine haber verebilir ya da hafta içi saat 15:30, Cumartesi günleri saat 12:00'a kadar 444 25 52 numaralı çağrı merkezini arayarak bildirebilirsiniz.

ARAS KARGO ŞUBEYE TESLİM SAAT KAÇA KADAR YAPILABİLİYOR?

Ayrıca gönderinizi şubelere siz teslim etmek isterseniz de hafta içi 17.30'a kadar, Cumartesi günleri ise saat 13.00'a kadar kargonuzu teslim edebilirsiniz.

Aynı gün teslimatlar için ürünlerin en geç saat 11.00'e kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

ARAS KARGO DAĞITIM GÜNLERİ VE SAATLERİ

Aras Kargo hafta içi saat 18:00'e, cumartesi günü ise saat 15:00 'e, yani mesai bitimine kadar dağıtım yapabilir fakat çok yoğun şubelerde uzak şehirden gelen kargolar şubeye genelde öğleden sonra ulaşır, bu kargoların dağıtımı bir sonraki güne kalabilir.

Her ay 12 milyon kişi, kurum ve kuruluşa hizmet veren, Türkiye'nin en geniş erişim ağına sahip, öncü taşımacılık kuruluşlarından biri olan Aras Kargo, Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde 1.500'ü aşkın yerleşim birimine hizmet vermektedir. Ayrıca 1600'e yakın yerleşim merkezinde faaliyet gösteren mobil servislerle, hizmet sınırlarını her geçen gün daha da genişleterek yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.