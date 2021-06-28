Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal sezonu Göcek'te açtı
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Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal sezonu Göcek'te açtı

Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal sezonu Göcek'te açtı
Hürriyet - Haberler | Magazin

TEKNEDE DANSRol aldığı "Çukur" dizisi final yapan Aras Bulut İynemli, oyuncu sevgilisi Bige Önal'la yaz tatilinin startını verdi.

TEKNEDE DANS

Rol aldığı "Çukur" dizisi final yapan Aras Bulut İynemli, oyuncu sevgilisi Bige Önal'la yaz tatilinin startını verdi. Tekne tatilini tercih eden ünlü çift önceki gün Göcek'te objektife takıldı. İynemli bir ara cep telefonundan müzik açıp dans etti, Önal da sevgilisine eşlik etti.

ARKADAŞLARI UYARDI

Ancak muhabirlerin görüntü aldığını fark eden teknedeki arkadaşları ünlü çifti uyardı. İynemli teknedeki bir görevliyi zodyak botla çevrede gazeteci olup olmadığına bakması için gönderdi.

Ünlü oyuncu gazetecilerin olduğunu öğrenince teknenin içine girip kamaraların pencerelerini kapattırdı.

Kaynak: Hürriyet

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