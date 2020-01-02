Aras Bulut İynemli'nin partneri Nisa Sofiya Aksongur, Mucize Doktor dizisine konuk oldu
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Aras Bulut İynemli'nin partneri Nisa Sofiya Aksongur, Mucize Doktor dizisine konuk oldu

FOX'un sevilen dizisi Mucize Doktor'un 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında, Aras Bulut İynemli ile birlikte 7. Koğustaki Mucize isimli filmde çok başarılı rol yapan çocuk oyuncu Nisa Sofiya Aksongur'un konuk olduğu görülüyor.

02.01.2020 23:43 | Son Güncelleme: 02.01.2020 23:49

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder ve 'in paylaştığı yapımın gelecek hafta yayınlanacak olan 17. bölümüne, daha önce 'Ağlama Anne', 'Kuzgun' ve '7. Koğuştaki ' gibi yapımlarda rol alan küçük oyuncu Nisa Sofiya Aksongur konuk olacak.

'FİLİZ' KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

ile birlikte 7. Koğustaki Mucize isimli filmde çok başarılı rol yapan çocuk oyuncu Nisa Sofiya Aksongur, Mucize Doktor dizisine konuk oldu. Dizinin 17. bölümünde Ali Vefa ve Ferman, minik konuklarının sorununa çare bulmak için çaba harcayacak.Ali, minik Filiz'in kalbindeki sorunu çözecek.


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: Aras Bulut İynemli'nin partneri Nisa Sofiya Aksongur, Mucize Doktor dizisine konuk oldu
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HABER YORUMLARI (1)

  • DANTE:
    çok absürt bir dizi , bu çocukda tam bir embesili oynuyor , mucize olan bence hiçbir tarafı yok.
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