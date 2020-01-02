Aras Bulut İynemli'nin partneri Nisa Sofiya Aksongur, Mucize Doktor dizisine konuk oldu
FOX'un sevilen dizisi Mucize Doktor'un 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında, Aras Bulut İynemli ile birlikte 7. Koğustaki Mucize isimli filmde çok başarılı rol yapan çocuk oyuncu Nisa Sofiya Aksongur'un konuk olduğu görülüyor.
Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder ve Murat Aygen'in paylaştığı yapımın gelecek hafta yayınlanacak olan 17. bölümüne, daha önce 'Ağlama Anne', 'Kuzgun' ve '7. Koğuştaki Mucize' gibi yapımlarda rol alan küçük oyuncu Nisa Sofiya Aksongur konuk olacak.
'FİLİZ' KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK
Aras Bulut İynemli ile birlikte 7. Koğustaki Mucize isimli filmde çok başarılı rol yapan çocuk oyuncu Nisa Sofiya Aksongur, Mucize Doktor dizisine konuk oldu. Dizinin 17. bölümünde Ali Vefa ve Ferman, minik konuklarının sorununa çare bulmak için çaba harcayacak.Ali, minik Filiz'in kalbindeki sorunu çözecek.
Haber Videosu: Aras Bulut İynemli'nin partneri Nisa Sofiya Aksongur, Mucize Doktor dizisine konuk oldu
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çok absürt bir dizi , bu çocukda tam bir embesili oynuyor , mucize olan bence hiçbir tarafı yok.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır