: Aras Bulut İynemli'nin partneri Nisa Sofiya Aksongur, Mucize Doktor dizisine konuk oldu

02.01.2020 23:43 | Son Güncelleme: 02.01.2020 23:49

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder ve Murat Aygen'in paylaştığı yapımın gelecek hafta yayınlanacak olan 17. bölümüne, daha önce 'Ağlama Anne', 'Kuzgun' ve '7. Koğuştaki Mucize' gibi yapımlarda rol alan küçük oyuncu Nisa Sofiya Aksongur konuk olacak.

'FİLİZ' KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Aras Bulut İynemli ile birlikte 7. Koğustaki Mucize isimli filmde çok başarılı rol yapan çocuk oyuncu Nisa Sofiya Aksongur, Mucize Doktor dizisine konuk oldu. Dizinin 17. bölümünde Ali Vefa ve Ferman, minik konuklarının sorununa çare bulmak için çaba harcayacak.Ali, minik Filiz'in kalbindeki sorunu çözecek.

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