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Arapgir'de gramaj ve hijyen denetimi

Arapgir'de gramaj ve hijyen denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Arapgir Belediyesi zabıta ekipleri ekmek fırınlarına gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Arapgir Belediyesi zabıta ekipleri ekmek fırınlarına gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Arapgir Belediyesi zabıta ekipleri fırınların öncelikle temiz ve hijyen olmasına dikkat ederken, çalışanların ise maske ve eldiven takıp takmadığını denetledi.

Vatandaşların ekmek alırken gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilmeleri ve ekmek almalarını sağlamak amacıyla zabıta ekiplerinin denetimlerini sürekli olarak gerçekleştireceği kaydedildi. - MALATYA

Arapgir'de gramaj ve hijyen denetimi

Arapgir'de gramaj ve hijyen denetimi

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