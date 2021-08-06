Arapgir'de bulunan mobil asfalt plent tesisini inceledi
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Arapgir'de bulunan mobil asfalt plent tesisini inceledi

Arapgir'de bulunan mobil asfalt plent tesisini inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi tarafından Arapgir İlçesi sınırları içerisinde olan kırsal mahalleler ile yakın çevresinin asfalt ihtiyacını karşılayacak olan Mobil Plent tesisinde incelemelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi tarafından Arapgir İlçesi sınırları içerisinde olan kırsal mahalleler ile yakın çevresinin asfalt ihtiyacını karşılayacak olan Mobil Plent tesisinde incelemelerde bulundu.

Özellikle ilçelerdeki kırsal mahallelerde hizmet üretirken zamanın çok kıymetli olduğunu belirten başkan Gürkan, "Yapmış olduğumuz hizmetlerin daha verimli ve kısa sürede tamamlanması için asfalt malzemelerinin hizmetin yapıldığı alanda üretilmesi, hizmetlerimizin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlamaktadır" dedi.

Sahada çalışan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hizmet destanları yazdığını belirten Başkan Gürkan, " Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız, Malatya'nın 13 ilçesinde, 718 mahallesinde yoğun bir çalışma içerisinde. Tabiri caizse arkadaşlarımız hizmet destanları yazıyor. 45 derece sıcaklıkta, hizmet destanları yazan hiç durmadan, durmak yok yola devam diyen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Arapgir ilçemizde de sıcak asfalt plenti yoğun bir şekilde çalışıyor. Özellikle kırsal ve merkezde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Malatya genelinde hizmet ve yatırımlarımızın ulaşmadığı hiçbir nokta kalmadı. Bu çalışmaları yapan daire başkanlığımız nezdinde bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan ve beraberindeki heyet mobil plent tesisini gezerek tesiste yapılan çalışmaları yakından inceleyerek, tesis yetkililerinden bilgiler aldılar. - MALATYA

Arapgir'de bulunan mobil asfalt plent tesisini inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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