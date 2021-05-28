Arap ülkelerinden ziyaretçi akınına uğruyordu, 500 yıllık türbe sessizliğe büründü
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Arap ülkelerinden ziyaretçi akınına uğruyordu, 500 yıllık türbe sessizliğe büründü

Arap ülkelerinden ziyaretçi akınına uğruyordu, 500 yıllık türbe sessizliğe büründü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyünde yaklaşık 500 yıllık şeyh Abdulkadir Geylani'nin torunu şeyh Hasan Efendiye ait 6 metrelik kabir görenleri hayrete düşürüyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyünde yaklaşık 500 yıllık şeyh Abdulkadir Geylani'nin torunu şeyh Hasan Efendiye ait 6 metrelik kabir görenleri hayrete düşürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Şeyh Hasan Efendi'ye ait türbe sessizliğe büründü.

Teylan köyünde şeyh Hasan Efendiye ait olan 50 asırlık kabir, görenlerin ağzını açıkta bırakıyor. Evinde vefat ettiği odası mezarlık haline getirilen şeyh Hasan Efendiye ait 6 metre uzunluğundaki kabir, şeyh Hasan Efendinin 16. kuşaktan torunu Mahsun Ceylan tarafından korunup temizleniyor. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği şeyh Hasan Efendi türbesinin korona virüs nedeniyle sessizliğe büründüğünü belirten Mahsun Ceylan, salgının sona ermesiyle tekrardan ziyaretçileri ağırlamayı istediklerini söyledi. Ceylan, "Şeyh Hasan Efendi 500 yıldır Teylan'da ikamet etti. Yani takriben 500 yıldır mezarlığı buradadır. 500 yıl içerisinde Türkiye'nin hatta Arap ülkelerinden gelen ziyaretçileri kabul ettik. Öyle bir ziyaretçi oluyordu her yıl 5 bin ziyaretçiden fazla şeyh Hasan türbesini ziyaret ediyor duasını alıyordu, dua ediyordu. Bu pandemi virüs yüzünden maalesef bu ziyaretçileri göremiyoruz. Onlarda tedbiren gelemiyorlar. Rabbim bu büyük zatın hürmetine korona virüsü kaldırıp ülkemizi bütün İslam alemi ve insanlarımızın üzerinden kaldırsın selamete çıkarsın inşallah" dedi. - SİİRT

Arap ülkelerinden ziyaretçi akınına uğruyordu, 500 yıllık türbe sessizliğe büründü
Arap ülkelerinden ziyaretçi akınına uğruyordu, 500 yıllık türbe sessizliğe büründü
Arap ülkelerinden ziyaretçi akınına uğruyordu, 500 yıllık türbe sessizliğe büründü
Arap ülkelerinden ziyaretçi akınına uğruyordu, 500 yıllık türbe sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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