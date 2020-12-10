Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

10.12.2020 03:29 | Son Güncelleme: 10.12.2020 03:32
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 57, Tunus'ta 49, Ürdün'de 44 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 57, Tunus'ta 49, Ürdün'de 44 kişi yaşamını yitirdi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 57 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği, 4 bin 96 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, bugüne kadar salgından ölenlerin sayısının 6 bin 427'ye, toplam vaka sayısının da 388 bin 184'e yükseldiği, hastalıktan iyileşenlerin ise 341 bin 685 olduğu kaydedildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı 49 ölüm gerçekleşti, bin 411 yeni vaka tespit edildi.

Açıklamada, toplam hayatını kaybedenlerin sayının 3 bin 717'ye yükseldiği, vaka sayılarının da 106 bin 856'ya çıktığı, hastalardan 81 bin 204'ünün de iyileştiği bildirildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkede 44 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini, 3 bin 88 kişinin de yeni vaka olarak tespit edildiğini kaydetti.

Bugüne kadar virüs kaynaklı toplam 3 bin 206 kişinin vefat ettiği belirtilen açıklamada, hastalığa yakalananların sayının 250 bin 219'a yükseldiği, bunlardan 202 bin 58'inin ise iyileştiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

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