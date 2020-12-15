Aranjman çiçek ne demek? Aranjman çiçeği nasıl hazırlanır? Aranjman nerelerde kullanılır?
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Aranjman çiçek ne demek? Aranjman çiçeği nasıl hazırlanır? Aranjman nerelerde kullanılır?

15.12.2020 23:16 | Son Güncelleme: 15.12.2020 23:19
Aranjman çiçek ne demek? Aranjman çiçeği nasıl hazırlanır? Aranjman nerelerde kullanılır?

Aranjman çiçeği çeşitli masa süslemesinde, yemeklerde ve dilediğiniz alanlarda kullanılabilen Aranjman çiçek ne demek? Aranjman çiçeği nasıl hazırlanır? Aranjman nerelerde kullanılır?

Birbirinden farklı Çiçek çeşitleri ile hazırlayabileceğiniz Aranjman çiçek ne demek? Aranjmançiçeği nasıl hazırlanır? Aranjman nerelerde kullanılır?

ARANJMAN ÇİÇEK NE DEMEK?

Çiçek çeşitlerini ve süslemede kullanılan bazı materyalleri kullanarak yapılan çiçek düzenleme çalışmasına aranjman adı verilir.Aranjman çiçekler her türlü çiçek çeşidi kullanılarak hazırlanabilir.

ARANJMAN ÇİÇEĞİ NASIL HAZIRLANIR?

Çiçek aranjmanlarını hazırlayabilmek için öncelikle malzemeleri hazırlamalısınız. Nasıl bir tasarım yapacağınızı hayal ederek bu tasarımda kullanacağınız tüm materyalleri hazırlayın. Elbette tasarımlarınızda saksı, vazo, kutu ya da cam fanus da kullanabilirsiniz. Tüm malzemelerinizi hazırladıktan sonra tasarımınıza başlayabilirsiniz. Öncelikle çiçekleri yerleştirin ve sonrasında süslemelerinizi yapın.

Yapraklar ya da dallar kullanacaksanız çiçeklerinizin tamamını bir araya getirdikten sonra aralara yerleştirmenizde fayda var. Bu sayede göze daha hoş görünün bir aranjman çalışması yapmış olursunuz. Bir renk uyumu da yakalamaya çalışın. Zıt renkleri de kullanabilirsiniz, birbirine yakın olan renkleri de? Hatta tek bir rengin farklı tonlarında olan çiçekleri de kullanabilirsiniz. Sadece hayal edin ve gerçeğe dönüştürün!

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