Aranan kayıp adamın cansız bedeni barajda bulundu
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Aranan kayıp adamın cansız bedeni barajda bulundu

14.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:25
Aranan kayıp adamın cansız bedeni barajda bulundu

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 10 gündür kayıp Mehmet Can'ın (72) cansız bedeni, AFAD ekiplerince Kayaboğazı Barajı'nda bulundu.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 10 gündür kayıp Mehmet Can'ın (72) cansız bedeni, AFAD ekiplerince Kayaboğazı Barajı'nda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Tavşanlı ilçesine bağlı Alpagut köyünde oturan Mehmet Can, 10 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Jandarma ekiplerine yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Can'ın en son köyün yakınındaki Kayaboğazı Barajı çevresinde görüldüğü tespit edildi. AFAD ve dalgıçların barajda yaptığı aramada Mehmet Can'ın cansız bedenine ulaşıldı. Savcılık incelemesinin ardından Can'ın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Aranan kayıp adamın cansız bedeni barajda bulundu
Aranan kayıp adamın cansız bedeni barajda bulundu
Aranan kayıp adamın cansız bedeni barajda bulundu
Aranan kayıp adamın cansız bedeni barajda bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuna İŞLEYEN

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