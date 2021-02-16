Altın tabancalı sosyete kabadayısı ev kiralamaya çalışırken yakalandı
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Altın tabancalı sosyete kabadayısı ev kiralamaya çalışırken yakalandı

16.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:09

Kadıköy, Taksim ve Mecidiyeköy'de, sosyetinin uğrak eğlence yerlerinden haraç toplayan altın tabancalı Adnan Öcal ile 12 adamı yakalandı. Bir istihbaratı değerlendiren Organize Suç ve Silah Kaçakçılık Şubesi ekipleri, Küçükçekmece'deki bir eve düzenledikleri operasyon sonucu yaralama ve uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hakkında 29 yıl kesinleşmiş ha

İstanbul'da 2002 yılında suç örgütü liderlerinden Adnan Öcal adlı kişiyi Kadıköy'deki bürosunda başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında 20 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşen Ali Kartal, polis ekipleri tarafından Beylikdüzü'nde ev kiralamaya çalışırken yakalandı. Şüphelinin cinayet olayından sonra gözaltına alındığı 9 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği öğrenildi. Şüphelinin dışarda olduğu dönemde hakkında 7 ayrı suç dosyasında da işlem yapıldığı bildirildi.

2002 YILINDA YAKALANMIŞTI

Kadıköy'de 14 Mart 2002 tarihinde meydana gelen olayda suç örgütü elebaşlarından olduğu belirtilen Adnan Öcal, bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. O tarihte Organize Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada cinayet olayıyla ilgili Ali Kartal ve 9 adamını gözaltına almıştı. Şüphelilerle birlikte 2 adet kalaşnikof, 2 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirilmişti. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

2020 YILINDA CEZASI KESİNLEŞTİ

Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Ali Kartal, 9 yıl cezaevinde yattıktan sonra tahliye edilmiş ancak yargılanmasına devam edilmişti. Adnan Öcal'ın öldürülmesiyle ilgili hakkında 20 yıl 2 ay hapis cezası 2020 yılı içinde kesinleşen Ali Kartal, polis tarafından yeniden aranmaya başlanmıştı.

EV KİRALAMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri suç örgütü lideri Ali Kartal'ın izini Beylikdüzü'nde buldu. Kiralık bir ev aradığı öğrenilen şüpheliyi takibe alan ekipler, bir emlakçıyla birlikte ev bakmaya giden şüpheliyi otomobilini durdurarak gözaltına aldı.

"MADEM TEKRAR ALACAKTINIZ NİYE SERBEST BIRAKTINIZ"

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli kalan cezasını çekmek için Aranan Şahıslar Büro Amirliğinden çıkarıldı. Şüpheli Ali Kartal çıkışta "2002 yılından kalan bir suçla ilgili gözaltına alındım. Ben o suçtan zaten 9 yıl yattım. Madem tekrar alacaktınız niye bıraktınız" dedi.

Altın tabancalı sosyete kabadayısı ev kiralamaya çalışırken yakalandı
Altın tabancalı sosyete kabadayısı ev kiralamaya çalışırken yakalandı
Altın tabancalı sosyete kabadayısı ev kiralamaya çalışırken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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