Aranan hükümlü yol kontrolünde yakalandı
Siirt'te hakkında "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan kesinleşmiş cezası bulunan kişi yakalandı.
Siirt'te hakkında "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan kesinleşmiş cezası bulunan kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2008'de Tillo ilçesi Akyayla köyü ve Kargacık mezrasında, karıştığı olaydan "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan B.A'nın yakalanmasına yönelik çalışmadan başlattı.
Ekiplerin 2 aylık çalışma sonucu B.A, Akyayla köyüne geldiği sırada yol kontrolünde yakalandı.
B.A sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.
Kaynak: AA
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