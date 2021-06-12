ARANAN HÜKÜMLÜ LAĞIM ÇUKURUNDA YAKALANIP, TUTUKLANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ARANAN HÜKÜMLÜ LAĞIM ÇUKURUNDA YAKALANIP, TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da 4 farklı suçtan 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat T. (50), saklandığı çiftliğe baskın yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından saklandığı lağım çukurunda yakalandı.

Afyonkarahisar'da 4 farklı suçtan 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat T. (50), saklandığı çiftliğe baskın yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından saklandığı lağım çukurunda yakalandı. Gözaltına alınan Murat T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilememesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat T.'nin, Sülün beldesindeki bir çiftlikte olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Murat T.'nin yakalanması için JASAT ekipleri harekete geçti. Çiftliğin etrafını saran JASAT ekipleri nöbetçi cumhuriyet savcısından alınan karar doğrultusunda arama yaptı. Murat T.'nin çiftlikte bulunan lağım çukurunda saklandığını belirleyen JASAT ekipleri, bir süre saklandığı yerden çıkması için ikna etmeye çalıştı.

Ekiplere teslim olan Murat T., işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

ARANAN HÜKÜMLÜ LAĞIM ÇUKURUNDA YAKALANIP, TUTUKLANDI
ARANAN HÜKÜMLÜ LAĞIM ÇUKURUNDA YAKALANIP, TUTUKLANDI
ARANAN HÜKÜMLÜ LAĞIM ÇUKURUNDA YAKALANIP, TUTUKLANDI
ARANAN HÜKÜMLÜ LAĞIM ÇUKURUNDA YAKALANIP, TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Hasibe Eren Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ARANAN HÜKÜMLÜ LAĞIM ÇUKURUNDA YAKALANIP, TUTUKLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.06.2021 13:22:21. #1.13#

title