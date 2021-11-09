Aranan hükümlü, cezaevi ziyaretinde yakalandı

KIRKLARELİ (DHA) - KIRKLARELİ'de aranan hükümlü İ.G., cezaevinde yatan kardeşini ziyarete geldiğinde yakalandı.

Kapalı Ceza infaz Kurumu'na 'mala zarar verme suçundan' hükümlü kardeşi R.G.'yi dün ziyarete giden İ.G.'nin, girişte görevliler tarafından kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrolde İ.G.'nin Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakkında aranma kararı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan İ.G., işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. .

Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet