Aramızdaki Dünya filmi konusu nedir? Aramızdaki Dünya oyuncuları ve Aramızdaki Dünya özeti!
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Aramızdaki Dünya filmi konusu nedir? Aramızdaki Dünya oyuncuları ve Aramızdaki Dünya özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aramızdaki Dünya filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aramızdaki Dünya konusu, özeti ve Aramızdaki Dünya oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aramızdaki Dünya filminin detayları…

Aramızdaki Dünya filmi konusu nedir? Aramızdaki Dünya oyuncuları ve Aramızdaki Dünya özeti!
11.08.2020 09:25 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:29

İzleyenleri ekrana bağlayan Aramızdaki Dünya filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aramızdaki Dünya filmini izleyecek olanların merak ettiği Aramızdaki Dünya konusu nedir, Aramızdaki Dünya oyuncuları kimler ve Aramızdaki Dünya özeti gibi konuları inceliyoruz.

ARAMIZDAKİ DÜNYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mars'ta insan kolonisi kurmak için yola çıkan bir uzay mekiğindeki astronotlardan biri olan Sarah Elliot, Mars'a iniş yaptıktan hemen sonra bir erkek çocuğu dünyaya getirirken hayatını kaybeder. Ekipteki diğer kişiler tarafından büyütülen Gardner Elliot, 16 yaşına geldiğinde yalnızca 14 bilim adamını tanıyan, dünyaya dair okudukları dışında hiçbir bilgisi olmayan fakat son derece zeki ve meraklı bir genç haline gelmiştir. Dünyaya geri gönderilen Gardner, burada büyük bir kültür şoku yaşar. Yapılan tıbbi testlerde bünyesinin dünya atmosferine uygun olmadığı tespit edilir. Fakat Gardner, NASA'nın kendisine tahsis ettiği yerden kaçarak internette tanıştığı ve dünyada tanıdığı tek kişi olan genç kız Tulsa ile dünyayı ve kendi insani duygularını keşfedeceği bir yolculuğa çıkar.

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