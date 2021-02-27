Aramam Sormam Bir Daha şarkı sözleri! İbrahim Tatlıses Aramam Sormam Bir Daha dinle!

Aramam Sormam Bir Daha şarkı sözleri! İbrahim Tatlıses Aramam Sormam Bir Daha dinle! Detaylar haberimizde.

Aramam Sormam Bir Daha şarkı sözleri! İbrahim Tatlıses Aramam Sormam Bir Daha dinle!

ARAMAM SORMAM BİR DAHA ŞARKI SÖZLERİ

Çağırsaydın gelmez miydim yar

Senin için ölmez miydim yar

Dünyayı ters etmez miydim yar

Aramam, aramam, aramam

Aramam sormam bir daha

Yalvarsan bile Allah'a

Çıkmasa gecem sabah'a, aramam

Peşinden geldim kaç kere?

Dünyamı yıktın bin kere

Kırıldım sana bir kere, aramam

Seviyorsun, ben de seni yar

Çok özledim, ben de seni yar

Aramadım, ben de seni yar

Aramam, aramam, aramam

Aramam sormam bir daha

Yalvarsan bile Allah'a

Çıkmasa gecem sabah'a, aramam

Peşinden geldim kaç kere?

Dünyamı yıktın bin kere

Kırıldım sana bir kere, aramam

Gözyaşlarım sele…