Aramam Sormam Bir Daha şarkı sözleri! İbrahim Tatlıses Aramam Sormam Bir Daha dinle!
Aramam Sormam Bir Daha şarkı sözleri! İbrahim Tatlıses Aramam Sormam Bir Daha dinle! Detaylar haberimizde.
Aramam Sormam Bir Daha şarkı sözleri! İbrahim Tatlıses Aramam Sormam Bir Daha dinle!
ARAMAM SORMAM BİR DAHA ŞARKI SÖZLERİ
Çağırsaydın gelmez miydim yar
Senin için ölmez miydim yar
Dünyayı ters etmez miydim yar
Aramam, aramam, aramam
Aramam sormam bir daha
Yalvarsan bile Allah'a
Çıkmasa gecem sabah'a, aramam
Peşinden geldim kaç kere?
Dünyamı yıktın bin kere
Kırıldım sana bir kere, aramam
Seviyorsun, ben de seni yar
Çok özledim, ben de seni yar
Aramadım, ben de seni yar
Aramam, aramam, aramam
Aramam sormam bir daha
Yalvarsan bile Allah'a
Çıkmasa gecem sabah'a, aramam
Peşinden geldim kaç kere?
Dünyamı yıktın bin kere
Kırıldım sana bir kere, aramam
Gözyaşlarım sele…