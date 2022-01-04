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Arama yapılan araçta folyoya sarılı uyuşturucu bulundu

Arama yapılan araçta folyoya sarılı uyuşturucu bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma ekiplerinin denetim sırasında durdukları araç içerisinde folyoya sarılı eroin ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma ekiplerinin denetim sırasında durdukları araç içerisinde folyoya sarılı eroin ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi.

Antalya Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ve 59. Trafik ekipleri tarafından 2 Ocak Pazar günü Aksu ilçesi Topallı Mahallesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında icra edilen denetimlerde M.K.E. isimli şahsın kullandığı araç durdurularak arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, folyo içerisinde 1 gram eroin ile folyo içerisinde 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

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