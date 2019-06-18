"Aralıktan bakmak" sergisinin detaylarını Küratörlerinden dinleyin!

Sanatseverler 20 Haziran Perşembe günü saat 18.30'da ücretsiz gerçekleştirilen bu turda, serginin detaylarını küratörler Dilara Tekin Gezginti ve Eda Özgener'den dinleme imkânı buluyor.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Pera bölgesinin çok katmanlı kimliğini, mekânsal üretimler ve sanal gerçeklik teknolojileri aracılığıyla ziyaretçinin deneyimine açtığı "Aralıktan Bakmak" sergisi kapsamında sanatseverler ile küratörleri bir araya getiriyor. Katılımcılar bu turda, sergiyi Dilara Tekin Gezginti ve Eda Özgener eşliğinde gezme fırsatı bulurken, bölgenin yüzyıllık dönüşümüne dair detaylı bilgi edinecek. Tur kapsamında ayrıca, 19. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl sonuna doğru uzanan döneme ait fotoğraf ve belgeler incelenerek, değerlendirmelerde bulunulacak. Tur, 20 Haziran Perşembe günü saat 18:30'da ücretsiz gerçekleşecek.

Bristol Oteli'nden Pera Müzesi'ne!

Katılımcılar tur kapsamında, bugün Pera Müzesi olarak kullanılan Bristol Oteli'nin sanal gerçeklik teknolojisiyle yeniden hayat bulmasını sağlayan VR projesini de deneyimleyebilecek. Ziyaretçileri, Pera Müzesi binasının geçmişinde yüz yıllık bir yolculuğa çıkartan bu benzersiz mekân deneyimi, Bristol Oteli'ne ait teknik çizimler ve aynı dönem otellerinde kullanılmış mimari üslupları, mobilyaları ve objeleri referans alıyor.

Küratörle tur ücretsizdir. Kontenjan sınırlıdır. Tura katılmak için resepsiyon@iae.org.tr e-posta adresinden rezervasyon yaptırmak gerekmektedir.

Beyoğlu Tepebaşı'ndaki İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Pazar günleri hariç haftanın her günü 10:00 - 19:00 saatleri arasında gezilebilir.

Kaynak: Bültenler