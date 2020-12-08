Aralık'ta Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, güneş banyosu yaptı

Dobra açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Tuğba Ekinci, Aralık ayına aldırış etmeden Bodrum'da güneş banyosu yaptı. Mayoyla sahile inen şarkıcı, cesru pozunu da paylaşmayı ihmal etmedi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, pandemi döneminde soluğu Bodrum'da aldı. Birçok kişi soğuk havalardan şikayet ederken Ekinci de güneşli havayı fırsat bilip Bodrum sahilinde güneşlendi.

VÜCUDUNU SERGİLEDİ

Tüm gün deniz kenarında vakit geçiren Tuğba Ekinci mayosuyla güneşlenirken kıvrımlarını da sergilemeyi ihmal etmedi. 43 yaşında fit vücudunu koruyan ünlü isim son pozuyla da adeta genç kızlara taş çıkarttı.

İşte Tuğba Ekinci'nin çok konuşulan pozu: