Aralık ayında GeForce Now kütüphanesine 20 yeni oyun ekleniyor

GeForce Now kütüphanesi sürekli büyüyor. Oyunlar her hafta piyasaya sürülmeye devam ediyor. GeForce Now Aralık 2021'de listelenen oyunlar belli oldu. İşte detaylar…

Nvidia tarafından sunulan üç bulut oyun servisi GeForce Now, platformuna Hextech Mayhem: A League of Legends Story'de dahil olmak üzere 20 adet oyun ekleniyor. IPhone, iPad, Android, PC, Mac, Chromebook ve TV gibi cihazlarda hizmete açık bulunan bulut oyun hizmeti, güçlü bilgisayara ihtiyaç duymadan sadece hızlı internet bağlantısı ile oyun severlere üst düzey bir oyun deneyimi sunuyor.

GEFORCE NOW BU HAFTA EKLENECEK OYUNLAR

Chorus (Steam ve Epic Games Store'da yeni oyun lansmanı)

Icarus (new game launch on Steam)

MXGP 2021 – The Official Motocross Videogame (Steam'de yeni oyun lansmanı)

Propnight (Steam'de yeni oyun lansmanı)

Wartales (Steam'de yeni oyun lansmanı)

Dead by Daylight (Epic Games Store'da ücretsiz)

Hextech Mayhem: A League of Legends Story (Steam ve Epic Games Store)

Ruined King: A League of Legends Story (Steam ve Epic Games Store)

Timberborn (Steam ve Epic Games Store)

GEFORCE NOW ARALIK AYI BOYUNCA EKLENECEK OYUNLAR

A-Train: All Aboard! Tourism (Steam'de yeni oyun lansmanı)

Monopoly Madness (Ubisoft Connect'te yeni oyun lansmanı)

Syberia: The World Before (Steam ve Epic Games Store'da yeni oyun lansmanı)

White Shadows (Steam'de yeni oyun lansmanı)

BattleBeasts (Steam)

FOREWARNED (Steam)

Operencia: The Stolen Sun (Steam)

Super Magbot (Steam)

Tannenberg (Steam ve Epic Games Store)

Untitled Goose Game (Epic Games Store)

Wargroove (Steam)

