Aralarında Husumet Bulunan Aileler Barıştırıldı

Şırnak'ın Kasrik beldesinde 2 aile arasındaki husumet, Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) araya girmesiyle sona erdirildi.



Kasrik beldesinde ikamet eden Nadir Şanlı'nın evinde gerçekleştirilen barış programına, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcıları Aydın Gök ve Eyyüp Yanaç, HÜDA PAR Şırnak İl Başkanı Abdullah Kılınç, Cizre İlçe Başkanı Ahmet Elçin ve aralarında husumet bulunan Özdemir ve Ekinci ailelerinin üyeleri katıldı.



Yaklaşık 7 ay önce yaşanan kavganın ardından başlayan husumet, okunan dua ve ailelerin kucaklaşmasıyla sona erdi.



Gök, barışan her iki aileyi de tebrik ederek, şöyle konuştu:



"Kasrik beldesinde Özdemir ve Ekinci aileleri arasındaki meseleyi çözmek ve barışla neticelendirmek üzere buraya geldik. Allah'a hamd olsun, bu iki aile arasındaki bu mesele hayırla ve sulh ile neticelendi. Her iki aileye de bu hayırlı kararı verdikleri için tebrik ediyoruz. Allah onlardan razı olsun diyoruz. Ayrıca, ilerde de hiçbir problemin olmaması için kendilerine duacıyız. İnşallah Allah aralarındaki muhabbeti, kardeşliği ve sevgiyi artırır."