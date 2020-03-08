Araklı'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
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Mehmet Aytekin, Trabzon, Araklı, 3. Sayfa

Araklı'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Trabzon'un Araklı ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

08.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:52
Araklı'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Trabzon'un Araklı ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, ilçenin Değirmencik Mahallesi'nde öğle saatlerinde Mehmet Aytekin'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışma başlatan itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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