Araklı Belediyesinden Afet Bölgesine Yardım

Araklı Belediyesi bünyesinde Kastamonu Bozkurt ilçesinde gerçekleşen afet için toplanan nakdi yardım Belediye Başkanı Recep Çebi tarafından bölgeye ulaştırılmak üzere Kaymakam Kürşad Karaca'ya teslim edildi. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi yaptığı açıklamada; "Kastamonu Bozkurt'ta ve diğer illerimizde gerçekleşen afetle ilgili olarak Araklı Belediyemizce toplanan nakdi yardımı Kaymakamımız Sn. Kürşad Karaca'ya teslim ettik. Rabbim Ülkemizi, Milletimizi her türlü felaketten ve hastalıktan muhafaza eylesin. " ifadelerine yer verdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri