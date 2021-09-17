Araklı Belediyesinden Afet Bölgesine Yardım - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araklı Belediyesinden Afet Bölgesine Yardım

Habermetre - Haberler | Toplum
Araklı Belediyesinden Afet Bölgesine Yardım

Araklı Belediyesi bünyesinde Kastamonu Bozkurt ilçesinde gerçekleşen afet için toplanan nakdi yardım Belediye Başkanı Recep Çebi tarafından bölgeye ulaştırılmak üzere Kaymakam Kürşad Karaca'ya teslim edildi.

Araklı Belediyesi bünyesinde Kastamonu Bozkurt ilçesinde gerçekleşen afet için toplanan nakdi yardım Belediye Başkanı Recep Çebi tarafından bölgeye ulaştırılmak üzere Kaymakam Kürşad Karaca'ya teslim edildi. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi yaptığı açıklamada; "Kastamonu Bozkurt'ta ve diğer illerimizde gerçekleşen afetle ilgili olarak Araklı Belediyemizce toplanan nakdi yardımı Kaymakamımız Sn. Kürşad Karaca'ya teslim ettik. Rabbim Ülkemizi, Milletimizi her türlü felaketten ve hastalıktan muhafaza eylesin. " ifadelerine yer verdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fuat Oktay Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Kenan İmirzalıoğlu Eser Yenenler
Spor Mesut Özil Okan Buruk Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Araklı Belediyesinden Afet Bölgesine Yardım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 16:31:05. #1.11#