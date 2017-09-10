Arakanlı Müslümanlar'a Yardım

Fetih 1453 İlim Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği, Arakanlı Müslümanlar'a yiyecek ve barınma yardımında bulundu.



Myanmar ordusu ve Budist çetelerin saldırısına uğrayan Arakanlı Müslümanlar için Fetih 1453 İlim Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği tarafından yardım kampanyası düzenlendi.





Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Banglades-Arakan sınır kamplarına ulaşmayı başaran Müslümanlar için bölgedeki yardımcı kuruluşlar aracılığı ile günlük 700 kişilik sıcak yemek çıkarıldığı belirtildi.



Bölgenin aşırı yağışlı olması sebebiyle baskı ve şiddete maruz kalan Müslümanlar için dernek tarafından "Bir Ev Bin Umut" projesi başlatıldı.



Bin adet barınak yapılması hedeflenen proje kapsamında barınak inşaları sürerken gelenlerin aşırı yoğunluğundan dolayı insanların kendi barınaklarını inşa etmeleri içi branda ve bambu dağıtımına da başlandığı bildirildi.