Araçlarına giren yılanla Muş'tan İstanbul'a kadar seyahat ettiler
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Araçlarına giren yılanla Muş'tan İstanbul'a kadar seyahat ettiler

Araçlarına giren yılanla Muş'tan İstanbul'a kadar seyahat ettiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muş'tan İstanbul'a seyir halinde olan otomobilin kaputundan çıkan yılan, yolculuk yapan aileye hem korku hem de heyecan dolu anlar yaşattı.

Muş'tan İstanbul'a seyir halinde olan otomobilin kaputundan çıkan yılan, yolculuk yapan aileye hem korku hem de heyecan dolu anlar yaşattı. Araç sahibi en son yoldayken aracının kaputunda gördüğü yılanı bir daha görmediğini belirterek yılanın araçtan uzaklaşıp uzaklaşmadığını anlamadığını belirti. Yılanla beraber yapılan ilginç yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muş'tan İstanbul'a araçlarıyla seyahat eden Işık ailesi, aracın kaputundan cama doğru sürünen yılanı görünce şoke oldu. Yılanla beraber seyahat eden Işık ailesi hem korku hem de heyecan dolu anlar yaşadı. Sürücü İbrahim Işık ile ailesi, yılanı çıkarmak için çok uğraşsalar da bir türlü başaramadılar. İstanbul'a kadar sağ salim gelen Işık ailesi, yol boyu aralıklarla görünen ve kaybolan yılanın araçtan uzaklaşıp uzaklaşmadığını bilmediklerini belirtti. Işık ailesi park halinde bulunan otomobillerine yılan sebebiyle yaklaşmaya korktuklarını dile getirdi.

Araç sahibi İbrahim Işık, "İlk önce kertenkele zannettim. Sonra bayağı bizimle savaştı. Malatya'ya kadar savaştık onunla. Ondan sonra birdenbire kayboldu. Bingöl'ün girişinden Elazığ'a kadar bizimle yolculuk yaptı. Ben Malatya'da itfaiye bölümüne gittim ama bulamadık. İçeride mi değil mi emin değiliz. Kaç gündür burada nöbette bekledik bir şey göremedik. Ama hala daha korkuyla kimse arabaya yaklaşamıyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Bingöl'ün girişinden Elazığ'a kadar bizimle yolculuk yaptı" dedi. - İSTANBUL

Araçlarına giren yılanla Muş'tan İstanbul'a kadar seyahat ettiler
Araçlarına giren yılanla Muş'tan İstanbul'a kadar seyahat ettiler
Araçlarına giren yılanla Muş'tan İstanbul'a kadar seyahat ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Araçlarına giren yılanla Muş'tan İstanbul'a kadar seyahat ettiler - Haberler
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