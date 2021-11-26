Araçları için naylon ve battaniye ile koruma tedbiri

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de araçlarının soğuk havalardan etkilenmesini istemeyen bazı vatandaşlar naylon ve battaniye ile koruma tedbiri almaya başladı.

Soğuk havalarla birlikte sağanak yağış uyarılarının da başlamasıyla bazı vatandaşlar, araçlarını korumak için tedbirler almaya başladı. Arabalarını soğuk havalardan korumak için üzerini battaniye serip naylon poşet ile kapatan araç sahipleri, olası bir yağışta da hasar almamak için çaba sarf ediyor. Gece saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklığı araçların boyasına ve kaportasına zarar verebiliyor. Bu zarardan etkilenmemek isteyen vatandaşlar, araçlarını bu şekilde güvence altına alıyor. - ESKİŞEHİR