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Araçları için naylon ve battaniye ile koruma tedbiri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Araçları için naylon ve battaniye ile koruma tedbiri

Eskişehir'de araçlarının soğuk havalardan etkilenmesini istemeyen bazı vatandaşlar naylon ve battaniye ile koruma tedbiri almaya başladı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de araçlarının soğuk havalardan etkilenmesini istemeyen bazı vatandaşlar naylon ve battaniye ile koruma tedbiri almaya başladı.

Soğuk havalarla birlikte sağanak yağış uyarılarının da başlamasıyla bazı vatandaşlar, araçlarını korumak için tedbirler almaya başladı. Arabalarını soğuk havalardan korumak için üzerini battaniye serip naylon poşet ile kapatan araç sahipleri, olası bir yağışta da hasar almamak için çaba sarf ediyor. Gece saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklığı araçların boyasına ve kaportasına zarar verebiliyor. Bu zarardan etkilenmemek isteyen vatandaşlar, araçlarını bu şekilde güvence altına alıyor. - ESKİŞEHİR

Araçları için naylon ve battaniye ile koruma tedbiri

Araçları için naylon ve battaniye ile koruma tedbiri

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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