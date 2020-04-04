Araçlar Muğla sınırından geri gönderildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını açıklamasının ardından Muğla-Denizli il sınırında kolluk kuvvetlerince önlem aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını açıklamasının ardından Muğla-Denizli il sınırında kolluk kuvvetlerince önlem aldı.

Genelge çerçevesinde Muğla'ya giriş- çıkışlar gece saat 00.00 itibariyle durduruldu. Muğla Denizli il sınırı Gazeller kontrol noktasında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Kontrol noktasında görev yapan jandarma ve polis ekipleri saat 00.00'ın ardından, il dışından seyahat izin belgesi ve ikametgah adresi Muğla olan sürücülerin geçişine izin verdi. Diğer sürücülerin geçişine izin verilmezken, bazı sürücüler geçiş hakkını dakikalarla kaçırdı. - MUĞLA

Kaynak: İHA