Araçlar karda mahsur kaldı, yardıma vatandaşlar yetişti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araçlar karda mahsur kaldı, yardıma vatandaşlar yetişti

İhlas Haber Ajansı / Aslı Aktaş Aksoy - Haberler | Genel

- Araçlar karda mahsur kaldı, yardıma vatandaşlar yetişti Karla kaplı yollarda mahsur kalan araçlara zorlu kurtarma çalışması Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan İnönü Yaylası'nda karla kaplı yollarda iki araç mahsur kaldı.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - - Araçlar karda mahsur kaldı, yardıma vatandaşlar yetişti

Karla kaplı yollarda mahsur kalan araçlara zorlu kurtarma çalışması

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan İnönü Yaylası'nda karla kaplı yollarda iki araç mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar, çevredekiler tarafından halatlar yardımıyla kurtarıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesi ile Kocaeli'nin Başiskele ilçesi sınırındaki İnönü Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetreyi buldu. Bölgede kar keyfi yaşamak isteyenler ise yaylanın yolunu tuttu fakat karla kaplı yollarda iki araç mahsur kaldı. Mahsur kalan iki araç, yine bölgeye gelen başka vatandaşlar tarafından halatlar yardımıyla kurtarıldı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefon kamerası ile kaydedildi.

Araçlar karda mahsur kaldı, yardıma vatandaşlar yetişti

Araçlar karda mahsur kaldı, yardıma vatandaşlar yetişti

Araçlar karda mahsur kaldı, yardıma vatandaşlar yetişti

İhlas Haber Ajansı / Aslı Aktaş Aksoy - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title