Aracıyla sel suları arasında kalan vatandaş korku dolu anlar yaşadı
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Aracıyla sel suları arasında kalan vatandaş korku dolu anlar yaşadı

Aracıyla sel suları arasında kalan vatandaş korku dolu anlar yaşadı Sel suları arasında can pazarı Traktörlerin yardımıyla sel suları arasında kalan kamyonet ve sürücüsü kurtarıldı Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesinde sel suları arasında aracıyla mahsur kalan şahıs korku dolu...

13.07.2020 17:48 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:08

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesinde sel suları arasında aracıyla mahsur kalan şahıs korku dolu anlar yaşadı. Traktörlere bağlanan halat yardımıyla kamyonet sular arasından çekilip çıkarılırken sürücüsü ise rahat bir nefes aldı.

Tatvan ile Ahlat ilçelerinde saat 15.00 sıralarında aniden bastıran sağanak yağış sele yol açtı. Taşan dere, Tatvan ilçesinin Kale Mahallesi'nde 30 ev ve 4 iş yerini bastı. Sağanak Tatvan'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Ahlat ilçesinde de yaşamı olumsuz yönde etkiledi. İlçenin Ovakışla beldesine bağlı Burcu Kaya köyünde taşan dere, karayolunu sel suları altında bırakınca araç ve içindeki sürücü bir süre mahsur kaldı.

Sürücü için olay yerine gelen asker, AFAD ve vatandaşlar seferber oldu. Sel suları arasında aracıyla mahsur kalan şahıs korku konu anlar yaşadı. Traktörlere bağlanan halat yardımıyla sular arasından kamyonet çekilip çıkarılırken, içerisindeki sürücüsü ise rahat bir nefes aldı.

Sel suları Tatvan-Ahlat kara yolunu da trafiğe kapattı. Sel suları nedeniyle yüzlerce araç içerisindeki yolcularla yolun açılmasını bekledi. Bölgedeki sel nedeniyle Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de Tatvan'ın Kale Mahallesi ile selden etkilenen bölgeleri gezerek incelemelerde bulundu. Sel suları altında kalan ev ve iş yerlerinin kurtarılması için itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri de bölgeye sevk edildi. Belediye Başkanı Geylani, yaşanan sıkıntıların giderilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtirken, yapılan çalışmalar sonucu Tatvan-Ahlat kara yolu da bir saat süren çalışmaların ardından açıldığını söyledi.

Aracıyla sel suları arasında kalan vatandaş korku dolu anlar yaşadı

Kaynak: İHA

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