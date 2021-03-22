Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan doktor tutuklandı
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Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan doktor tutuklandı

22.03.2021 20:51 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:22

Samsun'da aracıyla kavşakta kırmızı ışıkta geçerek çarptığı 2 yayadan birinin ölümüne, kendisi ile birlikte 3 kişinin yaralanmasına sebep olan doktor, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi OMÜ Yerleşkesi girişindeki kavşakta 6 gün önce saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, Ahmet Enes B. (26) yönetimindeki 55 AAH 266 plakalı hafif ticari araç, Dr. S.M.Y. (44) idaresindeki 55 AEC 069 plakalı otomobile çarptı. Hafif ticari aracın çarpması sonucu savrulan otomobil yolun kenarında bekleyen yaya Zehra Atmaca (29) ve annesi Ayşegül Aydemir'i (43) altına alıp etrafa savurdu. Kazada anne kız ile her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Zehra Atmaca hayatını kaybederken, annesi Ayşegül Aydemir'in de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada doktor olan otomobil sürücüsü S.M.Y'nin kırmızı ışıkta geçip hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra yol kenarında bekleyen anne kıza çarptığı ortaya çıktı. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi tamamlanan Dr. S.M.Y, Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan doktor bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak" suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan doktor tutuklandı
Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan doktor tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
KRAL JESUS: HAYATTA DOĞRU ZAMANDA DOĞRU YERDE OLUN. KEŞKE YAYA GEÇİDİNDE OLSALARDI. ORADA EN AZINDAN ÇARPIŞMADAN SONRA REFLEKSLE BİR YERE ATILABİLİRLERDİ. YAZIK. ÇOK ÜZÜCÜ. CEZASINI ÇEKMELİ. AMA BİZ NE KADARDA OLSA RAZIYIZ. ÇÜNKÜ GENELDE SERBEST BIRAKILIYORLAR.
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MERAK: Antalya da çakarlı araçla kırmızıda geçip iki kişiyi öldürenlere ne oldu? Takip etmeniz mümkün mü?
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