ARACIYLA BİR SİTENİN BAHÇESİNE UÇAN ÖZEL GÜVENLİKÇİ HAYATINI KAYBETTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ARACIYLA BİR SİTENİN BAHÇESİNE UÇAN ÖZEL GÜVENLİKÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da lüks bir sitede güvenlik görevlisi olarak görev yapan Doğan Çakmak (43), işten çıkıp evine gittiği sırada aracıyla bir evin bahçesine uçtu.

Bursa'da lüks bir sitede güvenlik görevlisi olarak görev yapan Doğan Çakmak (43), işten çıkıp evine gittiği sırada aracıyla bir evin bahçesine uçtu. Çakmak, olay yerinde hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.15 sıralarında merkez Nilüfer ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde meydana geldi. Lüks bir sitede özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Doğan Çakmak, 10 AEN 996 plakalı aracıyla evine doğru giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek bir sitenin bahçesine uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde Çakmak'ın aracıyla bahçeye uçtuğu anlar dikkat çekti.

ARACIYLA BİR SİTENİN BAHÇESİNE UÇAN ÖZEL GÜVENLİKÇİ HAYATINI KAYBETTİ
ARACIYLA BİR SİTENİN BAHÇESİNE UÇAN ÖZEL GÜVENLİKÇİ HAYATINI KAYBETTİ
ARACIYLA BİR SİTENİN BAHÇESİNE UÇAN ÖZEL GÜVENLİKÇİ HAYATINI KAYBETTİ
ARACIYLA BİR SİTENİN BAHÇESİNE UÇAN ÖZEL GÜVENLİKÇİ HAYATINI KAYBETTİ
ARACIYLA BİR SİTENİN BAHÇESİNE UÇAN ÖZEL GÜVENLİKÇİ HAYATINI KAYBETTİ
ARACIYLA BİR SİTENİN BAHÇESİNE UÇAN ÖZEL GÜVENLİKÇİ HAYATINI KAYBETTİ
ARACIYLA BİR SİTENİN BAHÇESİNE UÇAN ÖZEL GÜVENLİKÇİ HAYATINI KAYBETTİ
ARACIYLA BİR SİTENİN BAHÇESİNE UÇAN ÖZEL GÜVENLİKÇİ HAYATINI KAYBETTİ
ARACIYLA BİR SİTENİN BAHÇESİNE UÇAN ÖZEL GÜVENLİKÇİ HAYATINI KAYBETTİ
ARACIYLA BİR SİTENİN BAHÇESİNE UÇAN ÖZEL GÜVENLİKÇİ HAYATINI KAYBETTİ
ARACIYLA BİR SİTENİN BAHÇESİNE UÇAN ÖZEL GÜVENLİKÇİ HAYATINI KAYBETTİ
ARACIYLA BİR SİTENİN BAHÇESİNE UÇAN ÖZEL GÜVENLİKÇİ HAYATINI KAYBETTİ
ARACIYLA BİR SİTENİN BAHÇESİNE UÇAN ÖZEL GÜVENLİKÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Küçükçekmece'de kamyonetin çocuğa çarptığı feci kaza kamerada
Küçükçekmece'de kamyonetin çocuğa çarptığı feci kaza kamerada
18 yıl önceki dileği şimdi gerçekleşti! Hafızası silinen kızından hayalini kurduğu Anneler Günü kutlamasını aldı
18 yıl önceki dileği şimdi gerçekleşti! Hafızası silinen kızından hayalini kurduğu Anneler Günü kutlamasını aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Seda Sayan Burak Sergen Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ARACIYLA BİR SİTENİN BAHÇESİNE UÇAN ÖZEL GÜVENLİKÇİ HAYATINI KAYBETTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 18:51:20. #1.16#

title