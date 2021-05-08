ARACIYLA BİR SİTENİN BAHÇESİNE UÇAN ÖZEL GÜVENLİKÇİ HAYATINI KAYBETTİ

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Bursa'da lüks bir sitede güvenlik görevlisi olarak görev yapan Doğan Çakmak (43), işten çıkıp evine gittiği sırada aracıyla bir evin bahçesine uçtu.

Bursa'da lüks bir sitede güvenlik görevlisi olarak görev yapan Doğan Çakmak (43), işten çıkıp evine gittiği sırada aracıyla bir evin bahçesine uçtu. Çakmak, olay yerinde hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.15 sıralarında merkez Nilüfer ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde meydana geldi. Lüks bir sitede özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Doğan Çakmak, 10 AEN 996 plakalı aracıyla evine doğru giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek bir sitenin bahçesine uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde Çakmak'ın aracıyla bahçeye uçtuğu anlar dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı