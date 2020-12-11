Aracının torpidosuna bıraktığı 21 bin lirası çalındı
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Aracının torpidosuna bıraktığı 21 bin lirası çalındı

11.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:51
Aracının torpidosuna bıraktığı 21 bin lirası çalındı

ADANA'da bankadan çektiği 21 bin lirayı aracının torpidosuna koyan ve namaz kılmak için camiye giren Mehmet Oktay'ın (56), araç camı kırılarak parası çalındı.

ADANA'da bankadan çektiği 21 bin lirayı aracının torpidosuna koyan ve namaz kılmak için camiye giren Mehmet Oktay'ın (56), araç camı kırılarak parası çalındı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Nakliyeci Mehmet Oktay, D-400 kara yolu üzerindeki Toptancılar Sitesi'ndeki bir banka şubesinden borçlarını ödemek için 21 bin TL para çekti. Parayı da kamyonetinin torpidosuna koydu. Namaz vaktinin yaklaştığını gören Oktay, aracını park edip Yunus Uğur Camii'ne girdi. Namazı kıldıktan sonra dışarı çıkan Oktay, aracının kapı camlarının kırıldığını ve torpidoya koyduğu paranın da çalındığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Parasının bulunmasını isteyen Mehmet Oktay, "Lastikleri değiştirdikten sonra bankadan para çektim. Sonra saate baktığımda namaz vaktinin geldiğini gördüm. Her zaman namazımı kıldığım camiye girdim.  Dışarıya çıktığımda aracımın, camları kırık ve torpidoya koyduğum 21 bin lira paramın da olmadığını gördüm. Çok üzgünüm" diye konuştu.


Aracının torpidosuna bıraktığı 21 bin lirası çalındı
Aracının torpidosuna bıraktığı 21 bin lirası çalındı
Aracının torpidosuna bıraktığı 21 bin lirası çalındı
Aracının torpidosuna bıraktığı 21 bin lirası çalındı
Aracının torpidosuna bıraktığı 21 bin lirası çalındı
Aracının torpidosuna bıraktığı 21 bin lirası çalındı
Aracının torpidosuna bıraktığı 21 bin lirası çalındı
Aracının torpidosuna bıraktığı 21 bin lirası çalındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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