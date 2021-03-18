Aracının kontrolünü kaybeden Bursalı iş insanı feci şekilde can verdi
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Aracının kontrolünü kaybeden Bursalı iş insanı feci şekilde can verdi

18.03.2021 22:56 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:10

Bursalı iş insanı Muhittin Ülger'in kontrolünü kaybettiği lüks otomobil, duvara çarptı. Hurdaya dönen araçtan Ülger'in sıkışmış cansız bedeni çıkarıldı. Kaza haberinin ardından olay yerine gelen Muhittin Ülger'in eşi Gülay Ülger ise sinir krizi geçirdi.

Bursa-Ankara Karayolu İnegöl ilçesi Babasultan Mahallesi mevkiinde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda,mobilya fabrikası bulunan iş insanı Muhittin Ülger yönetimindeki 16 ABU 218 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Ülger'in kontrolünden çıktı. Takla atarak, yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Hurdaya dönen lüks otomobildeki sürücü, sıkıştı.

Aracının kontrolünü kaybeden Bursalı iş insanı feci şekilde can verdi

CANSIZ BEDENİ OTOMOBİLDE SIKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muhittin Ülger'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ülger'in otomobilde sıkışan cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kaza haberinin ardından olay yerine gelen Muhittin Ülger'in eşi Gülay Ülger ise sinir krizi geçirdi. Şoka giren kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ülger'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aracının kontrolünü kaybeden Bursalı iş insanı feci şekilde can verdi
Aracının kontrolünü kaybeden Bursalı iş insanı feci şekilde can verdi
Aracının kontrolünü kaybeden Bursalı iş insanı feci şekilde can verdi
Haber Yorumları (2)
AKÇAABATLISELÇUK: KURAL 1. YAĞMUR , KARDA kıral araç olsa farketmez yol tutuşu düşer . Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar versin . Kazadan ders çıkaralım
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FURKAN: Alman, isveç arabası sağlamdır bana bir şey olmaz dememek lazım. Sonuçta insan yapımı bunlar. Hız, hatalı sollama ve kavşaklarda ışık ihlali yapılırsa ölüm riski her zaman fazladır.
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