Aracının kaymasını engellerken aracın altında kalarak hayatını kaybetti
Haberler » 3. Sayfa » Aracının kaymasını engellerken aracın altında kalarak hayatını kaybetti - Haberler

Aracının kaymasını engellerken aracın altında kalarak hayatını kaybetti

Trabzon'un Araklı ilçesinde aracının kaymasını engellerken aracın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

29.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:37
Aracının kaymasını engellerken aracın altında kalarak hayatını kaybetti

'un ilçesinde aracının kaymasını engellerken aracın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçenin mahallesinde yol kenarına aracını park eden Ümit (40) bir süre sonra aracın kaydığı fark etti. Aracının kaymasını engellemeye çalışan Bayraktar aracın altında kalarak ağır yaralandı. Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırılan Bayraktar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayraktar'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler