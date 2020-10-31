El frenini çekmeyi unuttuğu aracını başka bir otomobilin üzerinde buldu
31.10.2020 11:08 | Son Güncelleme: 31.10.2020 11:54
Trabzon'un Kalkınma mahallesinde aracını park ederek bakkala giden bir kişi, bakkal dönüşü aracını başka bir aracın üzerine çıkmış vaziyette buldu.
Sabah saatlerinde aracının el frenini çekmeden bakkala giden bir kişinin aracı, yaklaşık 100 metre aşağıda bir binanın bahçesinde park halindeki başka bir otomobilin üzerine çıktı.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı