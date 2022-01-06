Aracının deposunu dolduran Gökhan Özoğuz, ödediği paraya isyan etti - Haberler Magazin
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Aracının deposunu dolduran Gökhan Özoğuz, ödediği paraya isyan etti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk yapmaya da başlayan Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti. Aracının deposunu 915 TL ödeyerek doldurtan şarkıcı, sosyal medya hesabından "Rezalet" diyerek tepki gösterdi.

Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Dara rolünü canlandırıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı, bu sefer de akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi.

"BU MEMLEKETTE 1000 TL'YE DEPO YAKIT DOLUYOR"

Aracının deposunu dolduran şarkıcı, ödediği fiyatı görünce Twitter hesabından "Ben demin 915 TL'ye 1 depo motorin aldım. Bu memlekette artık 1000 TL'ye bir depo yakıt doluyor ve hala birileri çıkıp konuşabiliyor. Rezalet, rezalet, rezalet" dedi.

Aracının deposunu dolduran Gökhan Özoğuz, ödediği paraya isyan etti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (28)
kerem can:Eleştirme konusunda haklısın lakin sizin gibi elini kolunu sallayarak aldığınız parayı alamayan milyonlarca insan var bunu biliyor musun. Hiç zoruna gitmiyor değil mi. Cevap Yaz 19 46 Yayından Kaldır
Yucel Ulutas:Parti yandaşlığı yapacağım diye, apaçık,terbiyesizce, eleştiri saldırısında bulunanların, kampanya hali gibi yorumlar yazılmış. Cevap Yaz 19 28 Yayından Kaldır
bekir yapici:MARKETLERIN PAZARIN CARSININ ETIKETLERINI VE FATURALARIMIZI GÖREN AVRUPALI BIZI ZENGIN VE REFAH ICINDE ZANNEDEBILIR BIR DEPO MOTORINI 100 EURO´YA DOLDURURKEN (1.550 TL) BIZDE 1.000 TL´YE DOLDUGUNU GÖRÜNCE TABIYATIYLA KISKANABILIR AMA ELIN GAVURU BIZIM HALKIMIZIN ASLINDA YÜZDE YETMISININ ACLIK SINIRINDA OLDUGUNU ALDIGIMIZ MAASLARI AYLIKLARI ASKARI ÜCRETI DUYUNCADA MILLETIMIZIN BIR YASAM UZMANI OLDUGUNU GÖREREK KISKANCLIKTAN CAT DIYE CATLAYABILIRLER Cevap Yaz 13 22 Yayından Kaldır
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