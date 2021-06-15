Aracında 108 şişe kaçak içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aracında 108 şişe kaçak içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Aracında 108 şişe kaçak içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, aracında 108 şişe kaçak içki bulunan zanlı gözaltına alındı.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, aracında 108 şişe kaçak içki bulunan zanlı gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kente yakın arama noktasında durdurulan aracın sürücüsü İ.K. hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda, şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada, karton kutular içinde 108 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli İ.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

Son dakika... ANKARA'DA SELE KAPILAN 64 KOYUN TELEF OLDU
Son dakika... ANKARA'DA SELE KAPILAN 64 KOYUN TELEF OLDU
Ankara'da fabrikasını su basan vatandaş feryat etti: 5 milyon dolar yatırmıştım, büyük hasar var
Ankara'da fabrikasını su basan vatandaş feryat etti: 5 milyon dolar yatırmıştım, büyük hasar var
Başkentte şiddetli yağış ve fırtına ağaçları devirdi, su baskınlarına neden oldu
Başkentte şiddetli yağış ve fırtına ağaçları devirdi, su baskınlarına neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Boris Johnson Muharrem İnce Emmanuel Macron Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Emel Sayın Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Sergen Yalçın Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aracında 108 şişe kaçak içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 19:29:28. #1.13#

title