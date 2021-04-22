Aracıyla köpeği ezip kaçtı; o anlar kamerada
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Aracıyla köpeği ezip kaçtı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Kazım BULUT - Haberler | Güncel

BURSA'nın Gemlik ilçesinde minibüsün çarptığı sokak köpeği telef oldu.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde minibüsün çarptığı sokak köpeği telef oldu. Aracın sürücüsü yoluna devam ederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 16 ZE 500 plakalı minibüs, yolun ortasında duran sokak köpeğine çarptı. Sürücü yoluna devam ederken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öldüğü belirlenen köpek, çevredekilerin bilgi verdiği belediye ekiplerince kaldırıldı.

Bölgede esnaflık yapan Melahat Çakır, sabah iş yerine geldiğinde köpeğin hareketsiz yolda yattığını söyledi. Köpeği her sabah beslediklerini kaydeden Çakır, "İlk başta uyuyor zannettim. Diğer arkadaş gelerek öldüğünü söyledi. Güvenlik kamerasından baktık, hayvan çiğnenmiş, kaçamamış, araç sürücüsü de beklemediği için olay öyle görünüyor. Hayvanın kalkıp yana geçmesini beklemeden müdahale olmuş. Geldiğimde ölüydü. Belediye ekiplerine haber verdim, ekipler geldiler, götürdüler. Çok üzgünüz, her sabah doyuruyordum. Elim ayağım tutmuyor sabahtan beri" diye konuştu.

Çakır, konu ile ilgili olarak polise şikayette bulunacaklarını söyledi.


Aracıyla köpeği ezip kaçtı; o anlar kamerada
Aracıyla köpeği ezip kaçtı; o anlar kamerada
Aracıyla köpeği ezip kaçtı; o anlar kamerada
Aracıyla köpeği ezip kaçtı; o anlar kamerada
Aracıyla köpeği ezip kaçtı; o anlar kamerada
Aracıyla köpeği ezip kaçtı; o anlar kamerada
Aracıyla köpeği ezip kaçtı; o anlar kamerada
Aracıyla köpeği ezip kaçtı; o anlar kamerada
Aracıyla köpeği ezip kaçtı; o anlar kamerada
Aracıyla köpeği ezip kaçtı; o anlar kamerada
Aracıyla köpeği ezip kaçtı; o anlar kamerada
Aracıyla köpeği ezip kaçtı; o anlar kamerada
Aracıyla köpeği ezip kaçtı; o anlar kamerada
Aracıyla köpeği ezip kaçtı; o anlar kamerada
Aracıyla köpeği ezip kaçtı; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım BULUT

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