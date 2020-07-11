Aracın çarptığı kediler tedavi altına alındı
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Aracın çarptığı kediler tedavi altına alındı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de bir aracın çarpması sonucu yaralanan iki kedi, belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Aracın çarptığı kediler tedavi altına alındı
11.07.2020 11:41 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:49

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de bir aracın çarpması sonucu yaralanan iki kedi, belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Bağlar Mahallesi'nde akşam saatlerinde gelen bir ihbar üzerine harekete geçen Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokakta yaralı iki kediyi gördü. Bir aracın çarpması sonucu yaralanan kediler veteriner kliniğinde hemen tedavi altına alındı. Yaralı sokak kedilerini müşahede altına alınırken, Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kedilerin gerekli muayenelerinin yapıldığını ve iyileşmeleri halinde doğal yaşam alanlarına geri bırakılacağını belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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