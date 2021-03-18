Aracı terkedilmiş ve kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü olarak bulundu
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Aracı terkedilmiş ve kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü olarak bulundu

18.03.2021 20:25 | Son Güncelleme: 18.03.2021 20:33

Aracı terkedilmiş ve kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü olarak bulundu Nehir kenarında ölü olarak bulundu, çocukları perişan oldu Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dün evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan yaşlı adam, Gediz Nehri kenarında terkedilmiş haldeki aracından...

Aracı terkedilmiş ve kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü olarak bulundu

Nehir kenarında ölü olarak bulundu, çocukları perişan oldu

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dün evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan yaşlı adam, Gediz Nehri kenarında terkedilmiş haldeki aracından yaklaşık 15 kilometre ileride ölü olarak bulundu.

Manisa'da dün sabah saatlerinden beri aranan Muammer Akkaya'dan acı haber geldi. Evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Akkaya'nın 45 KS 828 plakalı otomobili Muradiye Mahallesi çıkışındaki Gediz Nehri kenarında terk edilmiş şekilde bulundu. Bunun üzerine jandarma, AFAD, AKUT ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Arama ekipleri tarafından Akkaya'nın bulunması için çalışma başlatıldı. Gediz Nehri'nde yoğunlaştırılan çalışmaların ardından Akkaya'nın cansız bedeni otomobilinden yaklaşık 15 kilometre ileride bulundu. Gediz Nehrine düştüğü ya da atladığı düşünülen Akkaya yaklaşık 15 kilometre suda sürüklendikten sonra nehrin sığlık alanında AFAD ekipleri tarafından cansız halde bulundu. Durumun bildirilmesinin ardından Akkaya'nın çocukları Timur Akkaya ve Tansu Akkaya sinir krizi geçirdi. Nehir kenarında ölü olarak bulunan Akkaya'nın intihar edip etmediği araştırılıyor.

Aracı terkedilmiş ve kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü olarak bulundu
Aracı terkedilmiş ve kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü olarak bulundu
Aracı terkedilmiş ve kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü olarak bulundu
Aracı terkedilmiş ve kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü olarak bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT YENİÇAĞ

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