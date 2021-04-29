Son Dakika | Aracı soyulan ve bisikleti çalınan vatandaşın şimdide motosikleti çalındı... O anlar kamerada
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Son Dakika | Aracı soyulan ve bisikleti çalınan vatandaşın şimdide motosikleti çalındı... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Aracı soyulan ve bisikleti çalınan vatandaşın şimdide motosikleti çalındı.

Aracı soyulan ve bisikleti çalınan vatandaşın şimdide motosikleti çalındı... O anlar kamerada

Apartmanın otoparkından motor çalan 2 hırsız kameralara yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da daha önce otomobili soyulan, ardından bisikleti çalınan vatandaşın şimdide motosikleti çalındı. Otoparka giren 2 motor hırsızı güvenlik kamerasına yakalanırken polis hırsızların peşine düştü.

Olay, Coğlaki Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Kalyon Apartmanının garaj kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden iftar için evine gelen Erdem T. apartman altındaki garaja motosikletini park etti. İftardan sonra garajdan sesler duyan Furkan Can S. kuzeni olan Erdem T.'ye haber verdi. Garaja indiklerinde motosikletin çalındığını fark eden kuzenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri apartman ve garaj içerisinde inceleme yaptı. 2 hırsızın otoparkta el feneri ile gezmesi ve kapıyı açması ise apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosikleti çalınan Erdem T., "Akşam saatlerinde iftar için eve geldiğimde motorumu her zamanki gibi yerine bıraktım. Evde yemek yiyordum. Kuzenim bana aşağıdan sesler geldiğini söyledi. Aşağıya geldiğimizde motorun olmadığını fark ettik. Güvenlik kamerasından 2 şahsın motoru çaldığını fark ettik. Bu 1. değil, 2. değil, 3. değil. Aracımdaki setim götürüldü, bisikletim çalındı, motosikletim çalındı" dedi.

Son Dakika | Aracı soyulan ve bisikleti çalınan vatandaşın şimdide motosikleti çalındı... O anlar kamerada
Son Dakika | Aracı soyulan ve bisikleti çalınan vatandaşın şimdide motosikleti çalındı... O anlar kamerada
Son Dakika | Aracı soyulan ve bisikleti çalınan vatandaşın şimdide motosikleti çalındı... O anlar kamerada
Son Dakika | Aracı soyulan ve bisikleti çalınan vatandaşın şimdide motosikleti çalındı... O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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