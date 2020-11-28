Araç motoruna giren inatçı yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Araç motoruna giren inatçı yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı Mersin'de araçtan araca kaçan ve tam 4 aracın motor kısmına giren inatçı yavru kedi, 'kedi sesi' ile sakinleştirildikten sonra itfaiye ekiplerinin zorlu uğraşları sonucu kurtarıldı Mersin'de araçtan araca kaçan ve tam 4...

Araç motoruna giren inatçı yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Mersin'de araçtan araca kaçan ve tam 4 aracın motor kısmına giren inatçı yavru kedi, 'kedi sesi' ile sakinleştirildikten sonra itfaiye ekiplerinin zorlu uğraşları sonucu kurtarıldı

MERSİN - Mersin'de araçtan araca kaçan ve tam 4 aracın motor kısmına giren inatçı yavru kedi, 'kedi sesi' ile sakinleştirildikten sonra itfaiye ekiplerinin zorlu uğraşları sonucu kurtarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın talebi üzerine merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesine giden itfaiye ekipleri, bir otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi kurtarmak için harekete geçti. Ekipler aracın motor kısmında sıkışan kediye ulaştı ancak yavru kedi park halindeki diğer araca kaçtı. Ekipler bu kez ikinci arabada kurtarma operasyonu başlattı fakat yaramaz kedi üçüncü arabanın kaputuna girdi, oradan da dördüncü araca kaçtı.

İtfaiye ekipleri telefondan kedi sesi açarak korkmuş kediyi sakinleştirerek araçtan çıkardı. 'Yaramaz' adı verilen yavru kedi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan ve sahipsiz kedilerin uğrak yeri olan 'Miyav Park'a bırakıldı.

Ekipler, soğuk kış günlerinde vatandaşların araçlarını çalıştırmadan önce kaputa vurmalarını ve motor kısmını kontrol etmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı