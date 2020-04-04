Araç giriş çıkışı kontrolleri sürüyor
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge kapsamında Balıkesir'e araç giriş çıkış yasağı sürüyor.
04.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:37
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge kapsamında Balıkesir'e araç giriş çıkış yasağı sürüyor.
Kolluk kuvvetleri, Ayvalık-İzmir kara yolu Madra Çayı mevkisindeki uygulama noktasında, şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerini sürdürüyor.
Gece yarısı itibarıyla şehrin giriş noktalarında uygulama yapan ekipler, yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların transit geçişlerine izin verdi.
Ekipler, ikameti Balıkesir'de olanların ateşlerini ölçerek geçişlerine izin verirken, zorunlu haller dışında gelenler ise kente alınmadı.
Kaynak: AA