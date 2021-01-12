Arabesk FM var mı, frekansı kaç? Arabesk müzik çalan radyoların illere göre radyo frekans değerleri nedir? Arabesk FM radyo frekans

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Arabesk FM frekans numarası varmı, kaçtır? Arabesk müzik çalan radyolar hangileridir? Arabesk FM şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Arabesk FM frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Arabesk FM şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Arabesk FM frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Arabesk FM frekans numaraları!

ARABESK FM İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Arabesk yayını yapan radyo kanalları ve frekansları aşağıdaki gibidir. Doğrudan arabesk fm diye bir radyo kanalı bulunmamaktadır. Bunun yerine arabesk müzikleri bulunan radyolar mevcuttur. Onların frekansları ise aşağıdaki gibidir.

87.5 : Damla FM

88.0 : Radyo 34

89.6 : Anadolu'nun Sesi

90.6 : Radyo 2000

92.0 : Kral FM

98.8 : Star Artı

105.6 : Baba Radyo

105.8 : Radyo İmparator

Arabesk yayını yapan radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Arabesk FM radyosunu açabilirsiniz.