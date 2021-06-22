Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti
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Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti

Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Amerika'nın Teksas eyaletinde meydana gelen olay, büyük şaşkınlık yarattı. Aracında defalarca ilişkiye girdiği öğrencisinin, kız arkadaşıyla samimi tavırlarına dayanamayan Katrina Maxwell adlı öğretmen, öğrencisine makas fırlattı. Bu olayı gören başka bir öğretmenin, konunun üzerine gitmesi sonucu Katrina Maxwell, öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.

Dünya basını, Amerika'nın Teksas eyaletindeki bir lisede yaşananları konuşuyor. Teksas'taki lisede öğretmenlik yapan 30'lu yaşlardaki Katrina Maxwell isimli kadının, öğrencisiyle defalarca ilişkiye girmesi, sınıfta kıskançlık krizi patlamasının ardından öğrenildi.

Çalıştığı lisede, 16 yaşındaki öğrencisiyle arasında yakınlaşma başlayan Katrina Maxwell isimli öğretmen, öğrencisiyle arasındaki ilişkinin ileriye gitmesinin ardından, çocukla arabasında cinsel ilişkiye girmeye başladı. İkilinin, Mart ve Nisan aylarında ilişkiye girdiği ortaya çıkarken, öğretmen ve öğrencisi arasındaki ilişki, öğretmenin akılalmaz hatası sonucu fark edildi.

SEVGİLİSİYLE OTURURKEN MAKAS FIRLATTI

Derste oldukları sırada, karşı sırada sevgilisiyle birlikte samimi şekilde oturan öğrencisini kıskanan Katrina Maxwell, daha fazla dayanamayarak öğrencisine makas fırlattı. Bu sırada sınıfta olan başka bir öğretmen, Maxwell'in sinirini ve ikiliye makas fırlatmasını gördü.

ARAÇTA İLİŞKİYE GİRDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Yaşananları gören öğretmenin olayı, yetkililere bildirmesinin ardından, olayın detayları ortaya çıktı. Adım adım takip edilen ikilinin, öğretmenin arabasına gittiği görüldü. Bu gelişmelerin ardından gözaltına alınan öğretmen Katrina Maxwell, karakoldaki ifadesinde öğrencisiyle 2 kez ilişkiye girdiğini söyledi.

"İKİ KEZ DEĞİL, DEFALARCA İLİŞKİYE GİRDİK"

Olayın ardından, 16 yaşındaki öğrenci de gözaltına alındı. Karakolda konuyla ilgili ifade veren öğrenci, öğretmenin "2 kez ilişkiye girdik" ifadesini yalanlayarak, 2 değil defalarca ilişkiye girdiklerini anlattı.

KAMPÜSE GİRMESİ YASAKLANDI

İkili arasındaki ilişkinin ortaya çıkmasının ardından Katrina Maxwell isimli öğretmenin, okul kampüsüne girmesi yasaklandı. Maxwell, acil olarak görevden de uzaklaştırıldı. Diğer yandan öğretmenin, kefaret bedeli olarak ise 20 bin dolar belirlendi. Bu paranın ödenmesi durumunda öğretmen serbest kalacak. Ancak meslek yaşamına devam edip edemeyeceği net değil.

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