Arabanızda Klima Açıkken Sigara İçmeyin!

Artan hava sıcaklıklarından korunmak için ev, işyerleri ve arabalarda klima kullanımı ilk tercih oluyor. Uzmanlar, klimaların dikkatli kullanılmadığı takdirde birçok hastalığa davetiye çıkardığı uyarılarında bulunuyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığında klima kullanımında büyük artış kaydedildiğini ifade eden Özel Hayat Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fulya Gürkan, "Klimaların temizlenmemesi ve düşük derecelerde kullanılması birçok hastalığa sebep olmaktadır. Klimaların çok soğuk kullanımına bağlı olarak sinüzit, farenjit, baş ağrısı, yüz felci ve kas ağrıları gibi normal düzenimizi zorlayacak olumsuzluklarla karşılaşabiliriz. Bunun yanında klimalar ortamdaki mikropları toplar ve tekrar ortama saçar. Bu durum da bronşit ve zatürreye sebep olabilmektedir. Özellikle terli bir şekilde klimalı bir ortama girmek vücut direncini düşürür" dedi.

KLİMAYI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE ARABANIZI HAVALANDIRIN

Dr. Gürkan, araba klimaları konusunda da uyarılarda bulundu. Sıcak havalarda güneşte bırakılan aracın konsolundan ve koltuklarından benzen gazı salındığına dikkat çeken Gürkan, şunları sıraladı: "Benzen gazı çok yüksek miktarlarda solunduğunda karaciğer ve böbreklerde hasara, gebelerde düşüğe, hatta kansere yol açabilmektedir. Bu yüzden arabalarda klimayı çalıştırmadan önce arabayı iyice havalandırmak gerekiyor."

ARABANIZDA KLİMA AÇIKKEN SİGARA İÇMEYİN

Aracın içinde klima açıkken sigara içildiğinde sigara dumanı klimanın içerisine dolduğunu vurgulayan Dr. Gürkan, sigaradan dolayı klimanın sonraki kullanımlarında ortama pis ve mikroplu hava yayıldığını aktardı.

