Araban Ovası'nda nohut ekimine başlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde bahar hazırlıklarını tamamlayan çiftçiler, nohut ekimine başladı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, verimli toprakları olan Araban Ovası'ndaki nohut ekimi inceledi.

Altun, gazetecileri, bu yıl Araban Ovası'nda yaklaşık 20 bin dönüm alanda nohut ekimi gerçekleştirileceğini belirterek, "Nohutun kuru tarımla yapılması ve gübre kullanımı olmadığı için buğday ve arpadan daha az maliyetlidir. Susuz kuru tarım ve gübresiz yetişme özelliğiyle nohut, Aksu, Ilgaz ve Gökçek cinsi yemeklik ve çerezlik olarak ekimine başlandı. Çiftçilerimize yüksek rekolteli bir hasat dönemi dilerim." dedi.