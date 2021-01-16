Araban'da yağışlar yüz güldürdü
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Araban'da yağışlar yüz güldürdü

16.01.2021 10:33 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:36
Araban'da yağışlar yüz güldürdü

Gaziantep'in Araban ilçesinde 3 ay sonra gelen yağışlar, kuraklık endişesi yaşayan çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 3 ay sonra gelen yağışlar, kuraklık endişesi yaşayan çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Yağışın ardından hububat ekili tarım arazilerinde incelemelerde bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere, 3 gündür etkili olan yağışların üreticiyi mutlu ettiğini dile getirdi.

Başkan Altun, Araban ilçesinde toplam 328 bin 383 dönüm tarım arazisi bulunduğunu ifade ederek, "Bunun yaklaşık 130 bin dönümünü Antep fıstığı, bağ, zeytin ve diğer meyvelikler oluşturuyor. 209 bin dönüm alanda ise makarnalık sert buğday ile ekmeklik buğday, arpa, nohut, mısır ve pamuk tarımı yapılıyor. Geri kalan yaklaşık 6 bin dönüm alanda meşhur Araban kavunu ve karpuzu başta olmak üzere sebze tarımı yapılıyor. Kış ve ilkbahar aylarının yağışlı geçmesi tarımsal verimlilik için çok büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

Altun, bundan sonraki günlerde de yağışların devam etmesi halinde toprağın suya doyacağını, yer altı sularının yükselmesiyle birlikte Araban Ovası'nda hububat ekili alanlardaki makarnalık ve ekmeklik buğday ile arpa ve sarımsak hasadında bu yıl üreticilerin tok taneli ve bereketli ürün almasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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