Araban'da tarım ürünleri incelendi

Gaziantep'in Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban ilçesinde, yaşanan aşırı rüzgar ve zirai donun ardından hububat ekili alanlar, Antep fıstığı, meyve ve zeytin bahçeleri ile üzüm bağlarında incelemelerde bulundu.

Gaziantep'in Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban ilçesinde, yaşanan aşırı rüzgar ve zirai donun ardından hububat ekili alanlar, Antep fıstığı, meyve ve zeytin bahçeleri ile üzüm bağlarında incelemelerde bulundu.

Hasan Altun, gazetecilere, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Araban ilçe kırsalının önceki gün meydana gelen aşırı rüzgar ve zirai don hadisesinden etkilenip etkilenmediğini yerinde görüp incelemek için Araban Tarım ve Orman İlçe Müdürü Kerim Yavuz ile hububat ekili alanlar ve ilçe kırsalındaki Antepfıstığı, badem, meyve ve zeytin bahçelerinde yaptıkları incelemeye işaret etti.

Altun, "İlçede etkili olan aşırı rüzgar ve zirai donun tarım ürünlerimize zarar vermediğini tespit ettik. İlçe genelindeki tarım ürünlerimiz normal gelişimini sürdürüyor. Bu yıl Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayı ve sarımsağının yetiştiği Araban Ovası'ndaki ve ilçe kırsalındaki tüm tarım ürünlerinin hasat döneminde yüksek rekolte bekliyoruz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama